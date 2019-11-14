СММ ОБСЕ получила сообщения о завершении отвода сил и средств в районе Петровского

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ получила сообщения о завершении отвода сил и средств на участке разведения в районе Петровского. Об этом говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 13 ноября.

Сообщается, что во вторник, 12 ноября, Миссия «получила письмо от вооруженных формирований из неподконтрольных правительству районов Донецкой области с уведомлением о том, что они завершили отвод сил и средств из согласованного участка разведения в районе Петровского».

В среду, 13 ноября, СММ получила две вербальные ноты от Министерства иностранных дел Украины, в одной из которых содержалось уведомление том, что Вооруженные силы Украины завершили отвод сил и средств из согласованного участка разведения в районе Петровского.

«Миссия зафиксировала начало процесса разведения сил и средств на участке разведения в районе Петровского вскоре после 12:00 (по восточноевропейскому времени) 9 ноября, когда военнослужащие Вооруженных сил Украины и члены вооруженных формирований вместе со своим оружием начали покидать свои позиции и выходить за пределы участка разведения. Команды СММ присутствовали в течение всего процесса разведения в последующие дни», – отметили в ОБСЕ.

По информации СММ ОБСЕ, во второй вербальной ноте Министерства иностранных дел Украины и в упомянутом письме от незаконных вооруженных формирований также изложены уведомления о готовности начать демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения из участка разведения, а также исходная информация и географические координаты упомянутых фортификационных сооружений и других объектов военного назначения.

«Эти уведомления были предоставлены Миссии согласно план-графику, который был согласован Трехсторонней контактной группой 1 октября 2019 года и регламентирует мероприятия по отводу сил и средств, демонтажу фортификационных сооружений и разминированию на участках разведения», – отметили в СММ ОБСЕ.

Во второй вербальной ноте и в упомянутом письме также сообщается о том, что демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения начнется в соответствии с согласованным план-графиком.

«Миссия продолжает активный мониторинг и будет сообщать о развитии ситуации», – добавили в СММ ОБСЕ.

Как сообщалось ранее, практическая фаза разведения сил и средств сторон на участке № 3 Богдановка-Петровское завершилась 11 ноября в полдень. Украинской стороной выполнено перемещение личного состава и вооружения.

Напомним, 9 ноября в 12:00 на участке разведения сил и средств в Петровском украинская сторона и представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР» запустили белые сигнальные ракеты в знак готовности приступить к разведению. После запуска зеленых ракет началась практическая часть мероприятий – отвод сил и средств за пределы участка разведения. Для наблюдения за процессом прибыли представители мониторинговой миссии ОБСЕ. На участке разведения сил и средств в районе Петровского были размещены дополнительные патрули СММ ОБСЕ.

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