В центре Донецка столкнулись два автомобиля (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке в среду, 13 ноября, столкнулись два легковых автомобиля. Об этом очевидцы аварии сообщили в социальных сетях.

Отмечается, что авария произошла в центре города – на ул. Щорса. Подробности ДТП сегодня, 14 ноября, сообщили в пресс-службе «МЧС ДНР».

«Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Щорса – ДТП, столкновение двух легковых автомобилей. Спасатели ГПСО г. Донецк оградили место ДТП, смыли разлитое топливо с проезжей части», – говорится в сообщении.

Фото: соцсети

Информации о пострадавших нет.

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