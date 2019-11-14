В центре Донецка столкнулись два автомобиля (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке в среду, 13 ноября, столкнулись два легковых автомобиля. Об этом очевидцы аварии сообщили в социальных сетях.
Отмечается, что авария произошла в центре города – на ул. Щорса. Подробности ДТП сегодня, 14 ноября, сообщили в пресс-службе «МЧС ДНР».
«Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Щорса – ДТП, столкновение двух легковых автомобилей. Спасатели ГПСО г. Донецк оградили место ДТП, смыли разлитое топливо с проезжей части», – говорится в сообщении.
Фото: соцсети
Информации о пострадавших нет.
Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!
Читайте также:
Комментарии