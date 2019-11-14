Три автомобиля раз в полчаса: В ОБСЕ рассказали о ситуации на «республиканском» КПП «Александровка»

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ проводили мониторинг ситуации на блокпостах вдоль линии соприкосновения. Об этом говорится в отчете Миссии.

Так, пребывая на блокпосте на автодороге Н15 восточнее н. п. Кременец (неподконтрольный правительству, 16 км к юго-западу от Донецка, КПП «Александровка» (Каргилл), «ДНР») в течение примерно часа, команда СММ видела очередь из примерно 50 автомобилей и 3 автобусов в направлении подконтрольных правительству районов, а также ориентировочно 150 автомобилей, 9 автобусов и примерно 100 пешеходов в противоположном направлении.

Находясь там, наблюдатели видели, что на блокпосте проверяли примерно 6 автомобилей (одновременно по три автомобиля в каждом направлении). Женщина (в возрасте от 50 до 59 лет) и 2 мужчин (в возрасте от 30 до 49 лет) сообщили, что очередь двигается очень медленно и только трем автомобилям разрешено въезжать на блокпост каждых полчаса.

Еще одна женщина (в возрасте от 20 до 29 лет) с младенцем рассказала, что ей не разрешили воспользоваться приоритетным проходом через блокпост несмотря на то, что она с младенцем.

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