Каждое третье домохозяйство на линии соприкосновения сталкивается с серьезной юридической проблемой. Об этом сообщает Датский совет по делам беженцев (Данська Рада у справах біженців).

«Одна из десяти семей сталкивается с многочисленными юридическими проблемами. Среди наиболее частых – вопросы связанные с выплатой пенсий, социальных пособий, восстановлением документации», – говорится в сообщении.

Представители группы предлагают столкнувшимися с такими проблемами обращаться за консультацией юристов по телефонам горячей линии:

Cлавянск

+ 38 (095) 364 28 10

+ 38 (063) 543 15 85

Мариуполь

+ 38 (095) 861 30 95

+ 38 (073) 122 74 64

(С понедельника по пятницу, с 9:00 до 16:00.)

DRC предоставляет юридические консультации, помощь в получении или восстановлении документов, а также, при необходимости, сопровождает дела в суде.

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