Аналитик рассказал, какая концепция подходит для реинтеграции Донбасса

Для реинтеграции Донбасса из всего международного опыта Украине больше всего подходит концепция переходного правосудия. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе форума в Киеве рассказал руководитель аналитического направления Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Олег Мартыненко.

«С 2014 года в Украине предлагалось несколько вариантов. Это была и широкая амнистия, это был и так называемый хорватский сценарий, это были вопросы и интеграции, и мирной реинтеграции. Это был и "план Сайдика", это была и "формула Штайнмайера"», – напомнил он.

«Но все эти инициативы не сработали не потому, что они разновекторные, взяты из различных концепций и касаются различных уровней государственного управления, а потому что Украина не взяла и не выработала ни одной концепции мирного урегулирования за все это время», – продолжил Мартыненко.

По его словам, в международной «копилке» достаточно много мирных концепций по урегулированию с 1974 года, когда более 100 стран прошли вооруженные конфликты и более 40 стран приняли переходное правосудие, как одну из концепций мира.

«Таких концепций существует еще несколько. Это и так называемая "мера строительства", это и мера по укреплению доверия, это и программа разоружения, демобилизации и реинтеграции комбатантов, это и реформа сектора безопасности. Из всего этого разнообразия УХСПЧ взял переходное правосудие по нескольким понятным причинам», – отметил эксперт.

«Переходное правосудие предоставляет больший объем времени на его реализацию. Это могут быть десятилетия, причем как успешной, так и безуспешной работы. Здесь больший акцент именно на гуманитарном векторе, потому что мы работаем не на территории, мы боремся за своих людей. В конце концов, переходное правосудие имеет солидное материальное подкрепление в документах ООН, это, как минимум, 10 документов ООН. Это и уникальная программа ЕС, которая была принята в 2015 году, как рамочная политика поддержки переходного правосудия, и буквально в сентябре этого года Германия сделала исключительный шаг – они выпустили межминистерскую программу содействия переходному правосудию, где абсолютно просто и понятно изложено, что и как нужно делать», – рассказал аналитик.

Напомним, в среду, 13 ноября, в Киеве начал работу международный форум «Реинтеграция на Донбассе – улучшение гуманитарной ситуации и укрепление контактов между людьми в регионе конфликта». Работа форума продлится сегодня, 14 ноября.

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