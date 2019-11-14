Монетизация субсидий и льгот: Ответы на главные вопросы

Новый механизм выплаты монетизированной госпомощи на оплату коммуналки, который начал действовать с 1 октября нынешнего года, оказался не таким простым для понимания, как планировалось. Немало украинцев, получивших платежки по новым правилам, жалуются, что не понимают, сколько им теперь платить по счетам. Об этом пишет «Сегодня».

Как разъяснили изданию в пресс-службе Минсоцполитики, начиная с ноября 2019 года, все получатели субсидий и льгот получат квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа. В Пенсионном фонде также подсчитали, сколько пенсионеров получили в октябре субсидии живыми деньгами.

Напомним: субсидия и льгота – это разные виды помощи государства. Льготы положены людям, имеющим особые заслуги перед Украиной (например, Герои Украины – 100% счетов за них оплачивает государство), участникам боевых действий (75%), участникам войны, чернобыльцам, пенсионерам силовых структур и еще около 20 категорий (50%), детям войны (25%). А за субсидией могут обратиться все, у кого расходы на оплату коммуналки превышают 15% доходов. Так как льготы на услуги ЖКХ теперь монетизированы, их порой путают с субсидиями.

Минсоцполитики уже подсчитало средний размер субсидии за октябрь. Тем, кто оформил получение госпомощи наличкой на руки, ее выдадут через банк или почтовое отделение, которое указал получатель в своем заявлении. Тем, кто получает госпомощь с последующей оплатой в безналичной форме, деньги придут на счет, открытый в Ощадбанке (для льготников) или в Ощадбанке и в других банках (для субсидиантов). С этого счета банк рассчитается с каждым из поставщиков услуг и отправит получателю госпомощи на мобильный телефон SMS о проведенных платежах. Номер телефона при подаче заявления на оформление госпомощи надо указать обязательно. Если своего телефона нет, можно дать телефон родственника или знакомого. В Минсоцполитики признают, что на первых порах возможны сбои и советуют обращаться за уточнениями в орган соцзащиты населения по месту проживания.

С помощью специалистов издание дает ответы на самые популярные вопросы о новом механизме госпомощи.

Как субсидианту или льготнику выяснить, сколько ему нужно платить за коммунальные услуги в текущем месяце?

В экспертной группе по вопросам жилищных субсидий и льгот Минсоцполитики уточнили, что в SMS должны быть указаны суммы, которые надо оплатить получателю помощи, и наименование услуги, дабы у него не образовалась задолженность по одной услуге и переплата по другой. Например: электроэнергия – 50 грн 50 копеек. То есть, никакие дополнительные расчеты делать не надо. SMS лучше сохранить в телефоне.

Когда крайний срок получения такой SMS?

Не позже, чем 26 числа текущего месяца, так как пенсии выплачиваются до 25 числа, а вместе с пенсией начисляется субсидия.

Как быть, если SMS не пришла?

Позвонить в колл-центр банка, через который вы получаете госпомощь, и выяснить, была ли она перечислена. Если да, выяснить, оплатил ли банк комуслуги, узнать сумму платежей устно, либо попросить направить вам SMS повторно.

Как быть, если окажется, что госпомощь в банк не перечислена?

Обратиться в орган соцзащиты населения по месту проживания (по телефону, интернету, лично). Если сбой произошел по вине их сотрудников, ошибку исправят автоматически, но не ранее следующего месяца. В случае вины получателя, например, им неправильно указаны ФИО, адрес, номер паспорта и т. д., увы, придется исправлять неточность лично в органе соцзащиты по месту жительства, предъявив необходимые документы.

Не пропадет ли не начисленная по ошибке госпомощь?

Нет. В таком случае сумму госпомощи за прошлый месяц доначислят в следующем месяце.

Нужно ли полностью оплачивать счет, если по ошибке госпомощь не начислили?

Лучше оплатить, если есть возможность, хотя бы частично. Но на назначение госпомощи это не повлияет, так как ее дают на полгода.

Можно ли сейчас перейти с безналичной на наличную форму получения госпомощи и наоборот?

Скорее всего, нет. На горячей линии Кабмина изданию разъяснили, что сроки обращения уже упущены, это надо было сделать до 15 октября. Придется ждать до 15 апреля 2020 года и при этом не иметь текущих долгов по оплате. Можно попытаться переоформить в порядке исключения, подав заявление в комиссию по назначению госпомощи. Но не факт, что просьбу удовлетворят.

Как выяснилось, в Украине есть немало людей, прежде всего пожилых, для которых новый порядок расчетов оказался сложным. Это, например, пенсионеры в отдаленных селах, где плохо работает мобильная связь, слабовидящие или в силу возраста не могущие прочитать SMS.

По мнению члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, это может стать серьезной проблемой, ибо таких людей десятки тысяч.

«У многих пожилых людей, особенно в селах, нет мобильных телефонов, поэтому при оформлении госпомощи они указали телефон родных или соседей. Если даже телефоны есть, то пенсионеры затрудняются с тем, как открыть SMS для прочтения, либо не видят написанного текста, либо не понимают смысла, если украинские слова даны латиницей. Есть и те, кто боятся, что их обманут, ибо привыкли доверять бумажным носителям информации. Этим людям по сути создали нерешаемые проблемы, особенно если они одинокие», – перечислил Пендзин.

Пендзин предлагает вернуться к старой форме счетов, где укажут, сколько субсидиант или льготник должен доплатить. Но старший консультант по вопросам социальной защиты населения Института местного развития Антон Левицкий объяснил нам, что новый механизм выплаты не предусматривает обмена данными о госпомощи между соцслужбами и коммунальными предприятиями. То есть коммунальщики, которые выписывают счета потребителям, уже не могут знать, кто получает госпомощь, кто нет.

«Прежняя система расчетов с неоднократной сверкой данных между Минсоцполитики и поставщиками услуг была громоздкой, поэтому ее заменили новой. Прежде всего эта проблема коснется льготников, большинство которых не перешли на наличную форму расчета. Действительно, могут быть неясности и у пожилых субсидиантов, прежде всего в провинции. Но, уверен, что до апреля 2020 года, когда будет переназначение госпомощи, эти сложности удастся преодолеть», – говорит Левицкий.

По словам Левицкого, помочь пожилым людям разобраться с новой системой оплаты могут родные, а если их нет, то это обязаны сделать соцслужбы, сотрудники территориальных громад, сельсоветов.

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