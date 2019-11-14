В «ЛНР» в результате пожара погибла пожилая женщина

В неподконтрольной украинским властям части Должанского района (до переименования – Свердловский) Луганщины в результате пожара в частном доме погибла 89-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР».

Отмечается, что ЧП произошло утром 13 ноября в частном доме на ул. Иванова в с. Нагорное. Местная жительница пришла проведать мать, но, когда открыла дверь, внутри все горело. К моменту прибытия пожарных огнем уже была охвачена крыша дома и веранда, пламя перекинулось на летнюю кухню, расположенную в 3 м от жилища.

«Во время тушения началось обрушение конструкций кровли. При их разборе были найдены останки хозяйки. Загорание ликвидировано в 11:03. Дом выгорел полностью, помимо него, огнем повреждены крыша летней кухни на пл. 3 кв. м и мебель в ней на пл. 6 кв. м. Свердловским спасателям удалось отбить огонь от двух соседних домов», – говорится в сообщении.

«Дочь погибшей ежедневно приходила кормить мать и топить печь. С ее слов: женщина жила одна, самостоятельно не передвигалась, постоянно находилась в одной комнате. Вероятная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности эксплуатации угольной печи», – заявили в «МЧС ЛНР».

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