В ОРДЛО прибыл 91 российский «гумконвой»

Сегодня, 14 ноября, на территорию временно неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса (ОРДЛО*) прибыли автомобили 91-го, «гумконвоя» МЧС России, сообщают местные интернет-ресурсы.

После пересечения границы 14 автомобилей отправились во временно неподконтрольный украинскому правительству Луганск. Утверждается, что в них находится 17960 продуктовых наборов для детей в возрасте от рождения до одного года массой 98,78 тонны и 7320 продуктовых наборов для детей в возрасте от года до трех лет массой 43,92 тонны.

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке количества машин не называют, но сообщают, что «в состав гуманитарного груза вошли 42 240 продуктовых наборов для детей до трех лет».

В ОРДЛО отмечают, что в настоящий момент идет разгрузка машин конвоя.

Напомним, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что направление Россией так называемого «гуманитарного конвоя» на Донбасс свидетельствует о намерении Кремля дальше продолжать вооруженный конфликт на востоке Украины.

Как сообщалось ранее, октября отправила третий за две недели месяца «гумконвой».

Напомним, 87-й «гумконвой» из РФ прибыл на неподконтрольную украинским властям часть Донетчины и Луганщины 17 октября. Также сообщалось о прибытии 88-го «гуманитарного конвоя» в Луганск и в Донецк 24 октября.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!