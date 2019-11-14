Реинтеграция Донбасса: Какие проблемы решает переходное правосудие

Реинтеграция Донбасса: Какие проблемы решает переходное правосудие

ДН

14.11.19 10:24dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Переходное правосудие охватывает весь комплекс проблем, которые нужно решить для установления стабильного мира на Донбассе, но это не быстрый процесс. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе форума в Киеве рассказал руководитель аналитического направления Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Олег Мартыненко.

«Переходное правосудие охватывает весь объем вопросов, которые сейчас требуют разрешения. Если мы говорим о праве на правду, то прежде всего мы отвечаем на вопрос: "Что случилось на самом деле?" Какая сторона и в какой мере виновата в начале, продолжении и результате конфликта», – сказал он.

«Мы отвечаем на вопрос: "Как жить с прошлым, как примириться с ним?" Как жить с полной правдой, которую мы получили. Мы восстанавливаем полную объективную картину в противовес тому, что мы имеем в ходе информационной войны, и после того, как мы восстановили историческую правду по примеру поствоенной Германии, например, то возникает вопрос – какую Украину нам уже нужно строить», – продолжил Мартыненко.

По его словам, еще одно направление переходного правосудия дает возможность четко сформулировать государственную стратегию уголовной юстиции и ответить на вопрос – кто еще, кроме военных преступников и за какие преступления будет нести ответственность.

«Это могут быть политические преступления, как их формулируют в Аргентине, Конго, Сальвадоре. Это могут быть серьезные экономические преступления, как было в Кот-д'иВуаре. Это автоматически приведет нас к ответу – кто, на каких условиях и за какие деяния может рассчитывать на частичную амнистию, как элемент международных обязательств Украины в рамках подписанных Женевских конвенций», – рассказал эксперт.

Аналитик отметил, что в вопросе компенсации ущерба пострадавшим в результате вооруженного конфликта на Донбассе в Украине нет активного государственного подхода.

«Денежные выплаты потерпевшим – это только одна сторона вопроса. Мы пока никоим образом не говорим о моральной сатисфакции, а это – мемориализация жертв конфликта, это официальные извинения властей за то, что жертвы конфликта появились. Это и более гибкие формы материальной компенсации в виде бесплатной аренды офисов, техники, отмена налогов на определенный период, это бесплатная аренда земли для малого и среднего бизнеса. Такие гибкие подходы нужно уже сейчас закладывать в развитие нашей государственной политики», – пояснил представитель УХСПЧ.

«И, наконец, гарантия не повторения – это те реформы, которые мы бы хотели иметь для того, чтобы Украина больше никогда не повторила трагический опыт сейчас длящегося конфликта», – резюмировал Мартыненко.

Напомним, в среду, 13 ноября, в Киеве начал работу международный форум «Реинтеграция на Донбассе – улучшение гуманитарной ситуации и укрепление контактов между людьми в регионе конфликта». Работа форума продлится сегодня, 14 ноября.

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