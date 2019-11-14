«В Еленовке нет света. Все стоит»: Ситуация в пунктах пропуска утром 14 ноября

Сегодня утром, 14 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 13 ноября линию разграничения через КПВВ пересекли 38,6 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 9180 человек и 1040 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7730 человек и 1280 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7495 человек и 1370 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3510 человек и 795 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10640 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 205 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 40/60;

КПВВ «Марьинка» – 20/65;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/0;

КПВВ «Гнутово» – 0/0.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Anton: «4:54. "Каргилл". В Украину. На 05:25 (по местному времени, – ред.) на мосту заканчивается».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Ден: «8:24. В Еленовке нет света. Все стоит».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

«Администратор»: «6:35. Октябрь – Гнутово – 7:00 (по местному времени, – ред.) за камыши»;

Anastasia: «8:40. Подскажите, пожалуйста,какая очередь в Гнутово в сторону Украины?»;

Александр: «9:02. Очень много машин, вся Еленовка приехала сюда»;

Александер: «9:03. Пускать начали».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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