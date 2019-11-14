Сводка из зоны ООС за 13 ноября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ осуществили 6 обстрелов:

у Невельского – из автоматических гранатометов;

неподалеку от Славного – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Лебединского и Новоселовки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

у Новотроицкого – из станковых противотанковых гранатометов;

неподалеку от Пищевика – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксировано 11 вражеских обстрелов:

вблизи Хутора Вольного – из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Луганского и дважды неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

трижды в районе Зайцево – из минометов калибра 120 мм, СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Орехово – из стрелкового оружия и подствольных гранатометов;

неподалеку Новотошковского – из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

у Светлодарска – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Шумов – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала этих суток НВФ один раз обстреливали позиции сил ООС.

Неподалеку от Новотошковского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В «ДНР» заявили о 15 обстрелах за минувшие сутки. В зоне обстрела оказались Доломитное, Широкая Балка, Спартак, Донецк (терминал ДАП, пос. ш-ты «Трудовская»), Петровское, Куликово. Утверджается, что применялись минометы 82-мм калибра, БМП/БТР, РПГ/СПГ, крупнокалиберное стрелковое оружие и стрелковое оружие.

В результате обстрела поселка шахты «Трудовская» пулевые ранения средней трети левого и правого бедра получил мужчина, 1965 г.р., проживающий по адресу ул. Шестакова, 139. Пострадавший доставлен в городскую больницу №14.

Кроме того, зафиксированы повреждения по адресам:

ул. Карнавальная, 30 (газопровод);

ул. Черногорская, 44 (остекление и хозпостройка);

ул. Луговского, 40 (ограждение, газопровод);

ул. Джамиля, 11 (остекление и фасад).

В «ЛНР» сообщили о четырех нарушениях режима прекращения огня. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, сел Калиновка и Нижнее Лозовое. Огонь велся из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов (СПГ) и автоматических станковых гранатометов (АГС).

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