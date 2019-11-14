Сводка из зоны ООС за 13 ноября: Версии сторон конфликта

Сводка из зоны ООС за 13 ноября: Версии сторон конфликта

14.11.19 10:12dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ осуществили 6 обстрелов:

  • у Невельского – из автоматических гранатометов;
  • неподалеку от Славного – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Лебединского и Новоселовки –  из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
  • у Новотроицкого – из станковых противотанковых гранатометов;
  • неподалеку от Пищевика – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксировано 11 вражеских обстрелов:

  • вблизи Хутора Вольного – из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • у Луганского и дважды неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • трижды в районе Зайцево – из минометов калибра 120 мм, СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • у Орехово – из стрелкового оружия и подствольных гранатометов;
  • неподалеку Новотошковского – из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
  • у Светлодарска – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Шумов – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала этих суток НВФ один раз обстреливали позиции сил ООС. 

  • Неподалеку от Новотошковского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. 

В «ДНР» заявили о 15 обстрелах за минувшие сутки. В зоне обстрела оказались Доломитное, Широкая Балка, Спартак, Донецк (терминал ДАП, пос. ш-ты «Трудовская»), Петровское, Куликово. Утверджается, что применялись минометы 82-мм калибра, БМП/БТР, РПГ/СПГ, крупнокалиберное стрелковое оружие и стрелковое оружие.

В результате обстрела поселка шахты «Трудовская» пулевые ранения средней трети левого и правого бедра получил мужчина, 1965 г.р., проживающий по адресу ул. Шестакова, 139. Пострадавший доставлен в городскую больницу №14.

Кроме того, зафиксированы повреждения по адресам:

  • ул. Карнавальная, 30 (газопровод); 
  • ул. Черногорская, 44 (остекление и хозпостройка);
  • ул. Луговского, 40 (ограждение, газопровод);
  • ул. Джамиля, 11 (остекление и фасад).

В «ЛНР» сообщили о четырех нарушениях режима прекращения огня. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, сел Калиновка и Нижнее Лозовое. Огонь велся из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов (СПГ) и автоматических станковых гранатометов (АГС).

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