Задержанный в Польше ветеран АТО вернулся в Украину

Сотрудник секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур, которого задержали в Польше по запросу России, вернулся в Украину. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова у себя в Facebook.

По ее словам, консул лично сопровождал Мазура во время возвращения в Украину.

«Только что получила подтверждение, что Игорь Мазур сотрудник Секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека на Родине! Это произошло благодаря совместной работе Офиса президента, Офиса омбудсмена, украинских дипломатов, народных депутатов, МВД и Национальной полиции. А также невероятной поддержке гражданского общества и СМИ! В который раз убеждаюсь, что сообща можно сделать гораздо больше! Игорь, приветствую на родной земле», – написала она.

Как сообщалось ранее, 9 ноября в Польше по запросу РФ задержали украинского добровольца Игоря Мазура. 10 ноября его выпустили на поруки генерального консула Украины в Люблине. На время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса он проживал в Генеральном консульстве.

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