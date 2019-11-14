ООН о войне на Донбассе: Это – «самый старый» конфликт в мире

ООН о войне на Донбассе: Это – «самый старый» конфликт в мире

14.11.19 11:46dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Из-за вооруженного конфликта на Донбассе внутренне перемещенными лицами стали 1,4 млн человек. Такую статистику обнародовала в Twitter Организация Объединенных Наций.

«Это самый "старый" конфликт в мире, т.к. 30% нуждающихся в помощи – пожилые люди», – говорится в сообщении. 

Отмечается, что более 560 тыс. пожилых людей не получают пенсию из-за бюрократических препон.

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