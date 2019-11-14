ООН о войне на Донбассе: Это – «самый старый» конфликт в мире

Из-за вооруженного конфликта на Донбассе внутренне перемещенными лицами стали 1,4 млн человек. Такую статистику обнародовала в Twitter Организация Объединенных Наций.
«Это самый "старый" конфликт в мире, т.к. 30% нуждающихся в помощи – пожилые люди», – говорится в сообщении.
Отмечается, что более 560 тыс. пожилых людей не получают пенсию из-за бюрократических препон.
Украина:— ООН (@UnitedNationsRU) 13 ноября 2019 г.
🛑 в результате конфликта на востоке 1,4 млн человек стали внутренне перемещенными лицами
🛑 это самый "старый" конфликт в мире, т.к. 30% нуждающихся в помощи - пожилые люди
🛑 более 560 000 пожилых людей не получают пенсию из-за бюрократических препонов https://t.co/lI5zWBIrlw
Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!
Читайте также:
- Прописан и проживает на неподконтрольном Донбассе: Как пенсионер может получать выплату
- Международные организации настаивают на отделении получения пенсий от статуса ВПЛ с 2016 года, – адвокат
- Вынуждены проходить круги ада: Ситуация с выплатой долгов пенсионерам неподконтрольного Донбасса и ВПЛ (Видео)
- Украина должна признать реальную ситуацию по пенсиям неподконтрольному Донбассу и принять меры, – юрист
- Каждое третье домохозяйство на линии соприкосновения сталкивается с серьезной юридической проблемой
- Пенсии переселенцев и неподконтрольного Донбасса: Что предлагают правозащитники в новом законопроекте
- Электромобили на КПВВ «Станица Луганская»: Большинство пассажиров ездили из-за пенсии (Инфографика)
Комментарии