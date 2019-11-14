ООН о войне на Донбассе: Это – «самый старый» конфликт в мире

Из-за вооруженного конфликта на Донбассе внутренне перемещенными лицами стали 1,4 млн человек. Такую статистику обнародовала в Twitter Организация Объединенных Наций.

«Это самый "старый" конфликт в мире, т.к. 30% нуждающихся в помощи – пожилые люди», – говорится в сообщении.

Отмечается, что более 560 тыс. пожилых людей не получают пенсию из-за бюрократических препон.

Украина:

🛑 в результате конфликта на востоке 1,4 млн человек стали внутренне перемещенными лицами

🛑 это самый "старый" конфликт в мире, т.к. 30% нуждающихся в помощи - пожилые люди

🛑 более 560 000 пожилых людей не получают пенсию из-за бюрократических препонов https://t.co/lI5zWBIrlw — ООН (@UnitedNationsRU) 13 ноября 2019 г.

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