В полиции рассказали, где на Донетчине больше всего наркозависимых

На Донетчине лидером по числу наркозависимых людей является Мариуполь. Об этом рассказал инспектор отдела коммуникаций Национальной полиции в Донецкой области Олег Кирницкий.

«Основными городами, где сосредоточено наибольшее количество наркозависимых пациентов, являются Мариуполь – 1806 человек, Краматорск – 549 человек, Славянск – 480 человек и Доброполье – 424 человека. Заболеваемость (впервые взяты на учет) от употребления наркотиков по области составляет 16 человек на 100 тыс. населения», – сообщил он.

«Распространенность (уже находятся на учете) употребления наркотиков – 227 человек на 100 тыс. населения», – добавил Кирницкий.

Он также проинформировал, что с февраля 2019 года правоохранители Украины совместно с международными партнерами впервые провели масштабные спецоперации по борьбе с наркоторговлей, в результате которых в целом были изъяты 1 тонна героина и около 750 кг кокаина.

При этом в Донецкой области в 2018 году зарегистрированы 1906 уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, было изъято 97 кг наркотических и психотропных веществ, свыше 43 тыс. доз лекарственных комбинированных и ядовитых средств, около 2 кг прекурсоров, 1 млн 520 тыс. растений конопли.

«На протяжении года наложен арест на имущество наркосбытчиков на общую сумму 19 млн 476 тыс. грн, временно изъято имущество на сумму 208 тыс. грн. Все эти данные были актуальны на август этого года», – сказал представитель Нацполиции в Донецкой области.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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