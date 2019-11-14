В СБУ поддерживают продажу сим-карт по паспорту

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов считает, что сим-карты нужно продавать по паспорту. Это позволит выявлять людей, которые оставляют ложные сообщения о минировании. Такое мнение он высказал в интервью «Главкому».

«Это не всем нравится, но сим-карты нужно продавать по паспорту. Я, с одной стороны, понимаю, сколько ресурса тратится на реагирование на такие сообщения (о минировании – прим.). С другой стороны, я даже не хочу представлять ситуацию, когда правоохранительные органы перестанут реагировать на них. Ведь если хоть одно из них окажется правдивым, то последствия будут непоправимые», – сказал он.

По словам главы СБУ, большинство таких сообщений поступает из неподконтрольных правительству территорий, но не все.

«Случается, что и с подконтрольной Украины территории. Нужны изменения в законодательство, которые не всем придутся по вкусу: продавать сим-карты по паспорту. Если карта будет продана по паспорту, "выйти" на "минера" будет проще. Однако и это не решит проблему полностью, потому что часто сообщения о минировании присылают по электронной почте», – сказал он.

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