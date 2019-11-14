Красный Крест направил 3 грузовика с гумпомощью на неподконтрольный Донбасс

Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса 11,6 тонны гуманитарного груза. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" ко временно оккупированной территории Украины проследовали 3 грузовика с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлено медицинское оборудование, лекарственные средства, комплектующие к системам водоснабжения весом 11,6 тонны», – сообщили в Госпогранслужбе.

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