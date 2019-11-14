В рамках долгосрочной поддержки Австрия выделит Украине 37 млн евро гуманитарной помощи. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 ноября, в ходе брифинга в Киеве заявил федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

«Австрийская Республика не безразлична в отношениях с Украиной в плане оказания гуманитарной помощи. Уже выделен транш в 1 млн евро, а всего предусмотрено 37 млн евро. Это показывает, что мы имеем многолетние традиции по оказанию гуманитарной помощи, и всегда будем придерживаться этого», – сказал он.

Как сообщалось ранее, федеральное правительство Австрии выделило 1 млн евро на гуманитарную помощь для Донбасса.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: