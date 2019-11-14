Россия готовится к переговорам в Нормандском формате, – Пристайко

Дату и место проведения переговоров в Нормандском формате продолжают согласовывать. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 ноября, в ходе брифинга в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Даты сейчас обговариваются. Позиция российской стороны свидетельствует о том, что они тоже готовятся к этой встрече. Я надеюсь, что в ближайшее время мы будем знать точную дату», – сказал он.

По его словам, пока есть несколько возможных дат, но они не согласованы, поэтому их не озвучивают.

«Я думаю, что до конца этого года саммит все-таки состоится. Как минимум, выполнены все условия для этой встречи, и сейчас украинская сторона консультируется со всеми тремя участниками "нормандской четверки". Мы ищем наилучшую дату для всех 4-х президентов и место, где будет проведено это мероприятие», – заявил Пристайко.

Как сообщалось ранее, до проведения встречи в Нормандском формате Россия требовала от Украины согласовать документ, который станет своеобразным итогом проведения саммита. Позже министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона подготовила этот документ, который является новым условием РФ для проведения встречи лидеров «нормандской четверки».

Напомним, замкомандующего ООС и представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Богдан Бондарь сообщил, что на очередной встрече в Нормандском формате планируют обговорить контроль СММ ОБСЕ над государственной границей Украины и России на Донбассе и дальнейшие шаги по разведению сил и средств на всей линии разграничения.

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