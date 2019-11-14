На Донетчине шахтерам госшахт выплачивают задолженность по зарплате, – облгосадминистрация

На Донетчине шахтерам госшахт выплачивают задолженность по зарплате. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

Сообщается, что вечером в среду, 13 ноября, на казначейские счета поступили 411,8 млн грн.

Средства частично уже перечислены на зарплатные карты работников, остальные будут перечислены сегодня.

«ГП "Селидовуголь" уже использовало 77 млн грн, при использовании остальных средств будет погашена задолженность за июнь, июль, август, сентябрь и оплачено около 30% заработной платы за октябрь. ГП "Мирноградуголь" сегодня полностью погасит задолженность за август и сентябрь и оплатит 45% заработной платы за октябрь. ГП "Торецкуголь" – погашена задолженность за август-сентябрь и сегодня будет оплачено 35% зарплаты за октябрь. ГП "ШУ "Южнодонбасское №1" – погашена задолженность за сентябрь и оплачено 65% заработной платы за октябрь», – проинформировали в облгосадминистрации.

Как сообщалось ранее, сегодня, 13 ноября, в Донецкой и Луганской областях начались акции протеста горняков.

Напомним, 31 октября парламентарии внесли изменения в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» – документом предусматривалось выделение 1 млрд грн для выплаты зарплаты шахтерам. Но средства к горнякам так и не поступили. 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект № 2283 с изменениями в государственный бюджет на 2019 год, согласно которым предусмотрено выделение 1 млрд грн на финансирование государственных шахт и выплату их работникам задолженности по зарплате.

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