В «ДНР» водителя-перевозчика приговорили к 14 годам тюрьмы за участие в «террористическом сообществе»

«Суд ДНР» приговорил водителя-перевозчика Мазурова С.Ю. к лишению свободы сроком на 14 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. «Приговор» вступил в силу. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает «МГБ ДНР».

В «ДНР» утверждают, что он, являлся «участником террористического сообщества.

Его обвиняют в том, что Мазуров якобы «получил от сотрудников СБУ пакет с продуктами питания, в котором было спрятано оружие» и «получил от сотрудников СБУ взрывное устройство, которое незаконно перевез через государственную границу ДНР», однако «запланированное преступление не было доведено до конца, по независящим от правонарушителя обстоятельствам».

Как сообщалось ранее, житель неподконтрольного украинской власти Донецка получил 5,3 года тюрьмы за участие в «террористическом сообществе».

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