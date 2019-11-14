На Луганщине за 10 дней планируют привить всех военнослужащих

На Луганщине началась вакцинация военнослужащих против гриппа. Она проводится ежегодно в рамках профилактических мероприятий и в связи с началом эпидемиологического сезона гриппа и острых респираторных заболеваний. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что для защиты от вирусов гриппа типов А и В при процедурах иммунизации применяют препарат «Ваксигрип Тетра» французского производства. По словам врачей, желающих пройти прививки достаточно.

«У нас планируются выезды на медицинские пункты частей и в лечебно-сестринские пункты городов Счастье, Станица Луганская, Горное. На данный момент мы получили партию препарата в количестве 750 доз. При необходимости будет проводиться допоставка», – сообщила врач-инфекционист Мария Полищук.

Военный мобильный госпиталь оказывает помощь не только военнослужащим Вооруженных Сил Украины, но и другим военным формированиям – Государственной пограничной службе, Национальной гвардии, Национальной полиции и иным.

Вакцинацию личного состава в подразделениях в зоне ответственности ОТУ «Север» планируется провести в десятидневный срок.

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