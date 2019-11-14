Большие надежды: На что рассчитывает Украина в Нормандском формате

В ходе переговоров в Нормандском формате украинская сторона надеется достигнуть значительного прогресса в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 ноября, в ходе брифинга в Киеве рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Одна из самых сложных задач правительства – это сдерживать ожидания. За 5 лет утомленные войной украинцы возлагают большие надежды на эту встречу лидеров "нормандской четверки"», – отметил он.

«Последняя встреча состоялась три года назад, и за это время накопилось очень много вопросов, которые мы надеемся решить на этой встрече. Но главное, что мы пытаемся сделать – это сделать шаг к миру, в идеальной ситуации – завершить этот процесс, завершить войну, которая на востоке Украины забирает наших людей и наш шанс на цивилизованное развитие. Последнее перемирие стоило нам еще 33 жизней, и еще большего числа раненых солдат и гражданских», – продолжил Пристайко.

По его словам, на встречу в Нормандском формате возлагает большие надежды и президент Украины Владимир Зеленский. «На этой встрече мы хотим решить несколько конкретных вопросов. Как минимум, эта встреча должна стать катализатором большого взаимного обмена политическими заключенными. Мы хотим вернуть максимальное количество наших людей, которые до сих пор находятся в тюрьмах РФ, "народных республик" и в Крыму», – заявил глава МИД Украины.

«Президент Зеленский рассчитывает, что в ходе этой встречи лидеров мы сможем разблокировать военную часть вопроса в плане безопасности и откроем путь для окончательного решения проблемы востока Украины. Реальные результаты зависят от глубины готовности российской стороны двигаться в направлении выполнения наших договоренностей. Мы увидим, чем это может закончиться», – резюмировал дипломат.

Как сообщалось ранее, до проведения встречи в Нормандском формате Россия требовала от Украины согласовать документ, который станет своеобразным итогом проведения саммита. Позже министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона подготовила этот документ, который являлся новым условием РФ для проведения встречи лидеров «нормандской четверки».

Напомним, замкомандующего ООС и представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Богдан Бондарь сообщил, что на очередной встрече в Нормандском формате планируют обговорить контроль СММ ОБСЕ над государственной границей Украины и России на Донбассе и дальнейшие шаги по разведению сил и средств на всей линии разграничения.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: