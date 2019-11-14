В Славянске задержали взломщиков, которые проникли в здание предприятия

Двое жителей Лимана прибыли в Славянск чтобы совершить имущественное преступление. После срабатывания охранной сигнализации и прибытия наряда они пытались спрятаться на крыше здания. Об этом сегодня, 14 ноября сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

На пульт Славянского межрайонного отделения охраны поступил сигнал с объекта по улице Центральной. Уже через четыре минуты помещение было блокировано двумя нарядами полиции, которые затем начали обследовать здание.

«Осмотрев пять этажей, полицейские добрались до чердака, где обнаружили двух мужчин. Задержанные оказались жителями Лимана 1988 года рождения, один из них ранее был судим за грабеж. Они объяснили, что недавно прибыли в Славянск на электричке», – говорится в сообщении.

Злоумышленники проникли в здание через второй этаж, спустились на первый, где начали осматривать электроинструменты и строительные материалы – именно в это время и сработали датчики движения.

Информация по данному факту внесена в единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 15 ч.3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (покушение на совершение кражи с проникновением в помещение).

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