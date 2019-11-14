Пристайко пояснил, почему затягивается встреча в Нормандском формате

Россия не ожидала, что Украина выполнит все условия для проведения переговоров в Нормандском формате, поэтому тянет время. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 ноября, в ходе брифинга в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Переговорная команда обеспокоена появлением сообщений о каких-то дополнительных условиях или с комментариями каких-то российских представителей, например, что присутствие полиции на участках, где прошло разведение, каким-то образом мешает будущей встрече. Мы переживаем, но, я думаю, это просто попытка купить себе немного времени для выработки своей позиции», – сказал он.

«Похоже, что российская сторона не ожидала, что Украина сможет завершить эти сложные шаги и сейчас пытается взять паузу, чтобы лучше подготовиться к следующим шагам. Вместе с этим наши европейские партнеры, не только Германия и Франция, понимают сложившуюся ситуацию и оказывают дополнительное давление на РФ», – заявил Пристайко.

Глава МИД Украины подчеркнул, что украинская сторона будет использовать все механизмы для достижения мира на Донбассе, а Нормандский формат – один из них. «Мы не можем допустить, чтобы Россия соскочила с этой встречи», – резюмировал дипломат.

Как сообщалось ранее, до проведения встречи в Нормандском формате Россия требовала от Украины согласовать документ, который станет своеобразным итогом проведения саммита. Украинская сторона подготовила этот документ, хотя он являлся новым условием РФ для проведения встречи лидеров «нормандской четверки».

Напомним, замкомандующего ООС и представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Богдан Бондарь сообщил, что на очередной встрече в Нормандском формате планируют обговорить контроль СММ ОБСЕ над государственной границей Украины и России на Донбассе и дальнейшие шаги по разведению сил и средств на всей линии разграничения.

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