Пристайко заявил, что Украина может выйти из Минских соглашений

Глава МИД Украины Вадим Пристайко допустил выход страны из Минских соглашений, если нормандские переговоры закончатся полным провалом. Об этом Пристайко заявил в интервью ВВС Україна.

«Да, это возможно. Если мы увидим, что этот процесс идет бесконечно. Это очень непопулярное заявление и, наверное, опять не понравится нашим западным партнерам. Но для нас Минск – не самоценность. Самоценность – наше выживание как нации. И если мы увидим, что они не срабатывают, и это ведет нас в постоянное затягивание бесконечного процесса, то рано или поздно будет принято решение о выходе из минского процесса», – отметил министр.

Пристайко добавил, что минский процесс не был запланирован как бесконечно длинный, он был запланирован на первый год.

По словам министра, если нормандская встреча покажет отсутствие прогресса, это, безусловно, поставит под сомнение возможность достижения мира и в минском процессе.

«Вот когда мы вернемся (с нормандских переговоров – прим.), тогда и будет правильно спросить нас об этом. И если ничего не привезем, то логичным будет вопрос, насколько этот Минск все еще нам нужен», – подчеркнул он.

При этом он говорит, что все условия для нормандских переговоров Украина выполнила – провела разведения и согласовала формулу Штайнмайера. «Мы уверены, что все препятствия сняты, это то, о чем мы договаривались еще 2 сентября на встрече внешнеполитических советников. Мы видели также, что российские представители, в частности Песков заявил сразу, что еще надо достичь договоренностей, о чем конкретно будут говорить лидеры. Я хочу сказать, что не было формальной договоренности, что будет еще какая-то третья предпосылка – кроме формулы Штайнмайера и разведения», – подчеркнул Пристайко.

Ранее Пристайко рассказал о новых требованиях РФ ко встрече в Нормандском формате.

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