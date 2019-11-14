Успели спасти только документы и тарелку, – история переселенцев из Широкино

Супруги Подтынные – переселенцы из Широкино (Донецкая обл.). В результате одного из обстрелов поселка семья потеряла все имущество. Спасти удалось только документы и одну тарелку. Историю семьи рассказала пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

«Жили с мужем хорошо, вырастили троих детей. Но когда начался вооруженный конфликт, все пропало», – так начинает рассказ о своих злоключениях Тамара Подтынная.

Вместе с супругом пожилая женщина покинула родной поселок, от которого сейчас остались одни руины. Пристанище нашли в Мариуполе. Пенсионерка вспоминает, как впервые лицом к лицу столкнулась с реалиями боевых действий в августе 2014 года.

«Мы уже знали о конфликте, но думали, что нас не затронет. А 4 сентября начались жуткие обстрелы, было много раненых и погибших. Все летело и гремело. Потом обстреливали днем и ночью. Тогда бежали в подвал, где сидели и дрожали. Однажды попали под обстрел снайперов – пули летели над головой», – рассказывает Тамара Подтынная.

В результате одного из обстрелов все имущество супругов сгорело. Удалось спасти только документы и одну тарелку. В такой ситуации спасением стала помощь Рината Ахметова. А переживания об утраченном вытеснила одна-единственная мысль: скорее бы закончился конфликт и наступил мир.

История Тамары Подтынной зафиксирована и задокументирована сотрудниками Фонда Рината Ахметова в рамках проекта «Ринат Ахметов – Поможем. Истории мирных». Мероприятия, во время которых переселенцы и жители Донбасса смогут рассказать свои истории, будут организовываться и впредь. «Если вы тоже хотите рассказать, что вам пришлось пережить, пишите на электронную почту Фонда Рината Ахметова press@fdu.org.ua с пометкой «Истории мирных». Расскажите, как конфликт на востоке Украины разделил вашу жизнь на до и после. Ваша история будет рассказана всему миру. Потому что в ней – история всего Донбасса», – отмечают в пресс-службе Фонда.

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