На Донетчине вынесли более 170 срочных запретительных предписаний домашним насильникам

С начала года участковые офицеры полиции Донецкой области задокументировали почти 4800 фактов домашнего насилия. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

При этом подчеркивается, что пострадавшие от насилия в семье стали больше обращаться за помощью в полицию. Это помогает вывести такие правонарушения «из тени» и своевременно защитить жертв. Если в прошлом году правоохранители ежедневно регистрировали в среднем 5 таких сообщений, то сейчас – около 15.

В течение десяти месяцев полицейские составили в отношении агрессоров 4741 протокол по ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

За систематическое совершение домашнего насилия, что привело к расстройствам здоровья, эмоциональной зависимости, ухудшению качества жизни потерпевшего, к уголовной ответственности привлечен 51 нарушитель. Тем, кто издевался над родными, грозит до 2 лет лишения свободы.

Так, полиция Торецка направила в суд обвинительные акты в отношении двух агрессоров. В первом случае 26-летний ранее судимый мужчина унижал и выгонял из дома мать. В другой семье 22-летний молодой человек издевался над бабушкой.

«Срочные запрещающие предписания применяют в случаях непосредственной угрозы жизни или здоровью потерпевших. Полицейские изолируют пострадавших от "насильника", которому запрещено находиться и / или контактировать с жертвами. Таким образом, участковые офицеры защитили более 170 пострадавших», – говорится в сообщении.

Полиция Донетчины увеличивает количество мобильных групп реагирования на случаи домашнего насилия. Сейчас такие группы работают в Мариуполе, Славянске и с сентября – в Краматорске. Подготовлена новая группа полицейских, которые будут помогать пострадавшим от семейной агрессии в Мангушском, Волновахском, Никольском районах и Сартане.

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