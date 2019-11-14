Украина не планирует двустороннюю встречу Зеленского с Путиным

Украина не планирует двустороннюю встречу президента Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 ноября, в ходе брифинга в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, комментируя инициативу лидера Казахстана.
«Мы не получали официально эту инициативу от Казахстана, но, я думаю, что на этом этапе у Украины достаточно возможностей, чтобы встретиться в первую очередь в Нормандском формате. Именно ради этой встречи были сделаны определенные шаги», – отметил Пристайко.
«Мы сейчас не планируем двустороннюю встречу с Путиным. Мы планируем встречу "нормандской четверки"», – резюмировал глава МИД Украины.
Дипломат также считает, что Россия не ожидала, что Украина выполнит все условия для проведения переговоров в Нормандском формате, поэтому тянет время, а дата и место переговоров все еще находятся на согласовании.
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