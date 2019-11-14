На Луганщине осуждены нелегальные перевозчики

На Луганщине осуждены двое участников организованной преступной группы за незаконную переправку людей с неподконтрольной украинским властям территории через российско-украинскую границу. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, участники ОПГ обвинялись в уголовном преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой).

«В сентябре 2015 года двое жителей Луганской области (один из которых находился на территории, неподконтрольной государственной власти Украины, а другой – в г. Харькове) создали организованную преступную группу, целью деятельности которой была организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Группы лиц перевозились рейсовыми автобусами с временно оккупированной территории Луганской области на контролируемую территорию Украины через территорию РФ и обратно вне установленных официальных пунктов пропуска», – говорится в сообщении.

Для этого участники ОПГ «зарегистрировали» в «органах ЛНР» незаконный бизнес по пассажирским перевозкам.

«Нелегальная переправка людей осуществлялась по маршруту Кадиевка (Стаханов) – РФ – Харьков и обратно через неконтролируемый государственными органами Украины участок российско-украинской границы через пункт пропуска "Изварино", работа которого была приостановлена. Преступная схема нелегальных перевозок реализовывалась с помощью круга лиц, которые предоставляли транспортные средства для незаконной переправки через государственную границу Украины, управляли автобусами, а также диспетчеров, которые принимали заявки на рейсы и продавали билеты», – сообщили в прокуратуре.

В ходе досудебного расследования двое участников ОПГ признали свою вину в полном объеме и дали показания, изобличающие организаторов преступной группы, в результате чего между ними и прокурором было заключено соглашение о признании виновности.

«Приговором Лисичанского городского суда Луганской области указанные лица признаны виновными в совершении в составе организованной преступной группы уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК Украины, и приговорены к наказанию в виде штрафа в размере 100 тыс. 300 грн каждому. Досудебное расследование в отношении других участников преступной группировки продолжается», – проинформировали в прокуратуре.

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