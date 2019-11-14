Украина не будет проводить прямые переговоры с представителями «Л-ДНР», – Пристайко

Украина не будет проводить прямые переговоры с представителями «Л-ДНР». Об этом глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил в интервью ВВС Україна.

«Это основа нашей позиции. Она остается в силе», – подчеркнул он.

Он также отметил, что на такой путь Украину толкает Россия.

При этом он пояснил, что в выполнении политической части Минских договоренностей у Украины и России также разное виденье, но «где-то посередине компромисс». «Например, на момент проведения выборов они ("Л-ДНР", – прим.) не должны существовать, ведь появится новая власть. Я думаю, что у всех в голове есть это понимание, но ради политических заявлений все говорят на эмоциональных тонах перед встречей. Мы ставили вопрос о том, что результаты так называемых предварительных выборов должны быть отменены для того, чтобы открыть путь для нормальных выборов. Мы также напомнили, что после того, как власть заходит, все эти "лидеры", "министерства" должны быть отменены. Будет очень болезненный и полный неприятных компромиссов процесс реинтеграции», – пояснил Пристайко.

Также он считает, что проведение выборов в ОРДЛО в следующем году одновременно с местными по всей Украине «было бы идеальной ситуацией». «Меня неправильно поняли, когда я раньше об этом говорил. Я подчеркиваю – идеально, чтобы мы провели по всей Украине на основе одного законодательства. В чем она (позиция РФ – прим.) сойдется в процессе переговоров – практически это очень сложно. Наверное, не удастся это сделать», – считает Пристайко.

Как сообщалось ранее, в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы, которое состоялось 15 октября украинская сторона настаивала на полном прекращении огня и роспуске «Л-ДНР». В свою очередь Россия требует, чтобы Украина закрепила в Конституции особый статус Донбасса и начала прямые переговоры с незаконными вооруженными формированиями«ДНР» и «ЛНР».

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