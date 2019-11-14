В МИД рассказали о возможном компромиссе по границе на Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что неподконтрольный правительству участок украино-российской границы на Донбассе могут взять под контроль ОБСЕ или миротворцы. Об этом министр заявил в интервью ВВС Україна.

«Не надо путать украинский контроль над границей и контроль над границей. Ведь можно в ходе переговоров выйти на формулу, когда контроль за границей происходит совместно, например, Украина и ОБСЕ», – сказал он.

Пристайко пояснил, что в Украине есть две миссии – одна СММ ОБСЕ, а еще наблюдательная миссия, которая находится в двух пунктах пересечения между Украиной и Россией на границе. «Вот одна из идей была, чтобы расширить эту миссию на все 400 километров границы за счет технических средств, дронов, камер. Это не то, что мы хотим, ведь мы хотим, чтобы наши ВСУ, пограничники вышли, но это уже первый шаг, чтобы кто-то, кроме россиян, контролировал эту границу», – сказал он.

Также он не исключил введение миротворцев на границу. «Этого элемента нет в "Минске", и это, возможно, апгрейд "Минска" в новом формате. То есть если мы видим, что оно не срабатывает, тогда, наверное, надо обращаться за помощью к третьей силе. Хотя разговоры эти ведутся еще с 2015 года, но до сих пор Россия как член Совета безопасности ООН не позволяла такую ​​миссию», – сказал Пристайко.

Он напомнил, что Россия вносила в ООН свой вариант – расположить миротворцев вдоль линии соприкосновения. «Нас это не устраивает. А вот компромиссный вариант – например, миротворцы на линии между Украиной и Россией, – нас устроил бы», – сказал министр.

В то же время Пристайко согласился, что РФ, вероятно, заблокирует подобное украинское предложение в Совбезе ООН.

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