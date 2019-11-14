Погашение задолженности шахтерам госшахт: Президент сделал заявление

Министерство финансов перечислило бастующим горнякам госшахт, требовавшим погашения задолженности по зарплате, 1 млрд грн. Об этом сообщается на странице президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.

«Задолженность по заработной плате шахтерам погашена!

Спасибо Министерству финансов Украины за то, что услышали и решили проблему.

Вчера шахтерам Донбасса, Луганщины, Волыни и Львовщины перечислен 1 миллиард гривен. Деньги уже на счетах государственных шахт. Руководству осталось перевести их на счета своих работников.

Люди всегда были и будут нашим приоритетом. А обеспечение отечественного производства угольной продукции является важнейшим для энергетической независимости Украины.

Спасибо всем, кто присоединился к решению этого вопроса!», – говорится в заявлении президента Украины.

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