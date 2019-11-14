Троянский конь, примирение и причем здесь распад СССР: Еще одна модель реинтеграции Донбасса

Важным фактором конфликта на Донбассе являются не только присутствие в «Л-ДНР» российских войск, но и другие долгоиграющие обстоятельства. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе форума о реинтеграции Донбасса в Киеве рассказал содиректор Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага, Чехия) Александр Морозов.

«Кремль создает для той части населения [в "Л-ДНР"] смысловую рамку – "троянского коня". Речь идет о том, что часть людей там ждет присоединения к России, другая часть возможно мечтает о воображаемом СССР. При этом Кремль, не присоединяя их, одновременно предлагает им очень странную в психологическом отношении позицию, что они должны быть возвращены обратно в Украину в качестве "троянского коня"», – сказал он.

«С такой психологией невозможно жить на долгой исторической дистанции. И это первая проблема, которая потребует решения, как этико-психологическая», – продолжил Морозов.

По его словам, второй важный момент в процессе реинтеграции Донбасса – это изменить социальные ожидания людей, живущих на неподконтрольной украинским властям территории, которым Кремль долго внушал, что пытается построить новые «республики» на руинах СССР.

«Урегулирование потребует примирения – это очевидный факт и третий момент. Исходные условия урегулирования заключены в том, что нет стороны поражения. И опять же, если бы было военное поражение, тогда понятны и механизмы, в том числе и механизмы переходного правосудия. Но здесь другая ситуация – это будет примирение. А если это примирение, то возникает вопрос, как оно философски и социально осмысливается. Я убежден, что для того, чтобы это примирение состоялось, придется признать, что сам этот 5-летний эпизод, если он закончится завтра, или 10-летний эпизод, если он закончится через еще через 5 лет, придется интерпретировать, как независящий от людей факт распада Советского Союза», – рассказал эксперт.

«Советский Союз распадался долго. От этого распада пострадало много людей на разных территориях, и только, если мы скажем себе, что весь этот эпизод крушения СССР, который, слава Богу, закончен, то тогда получится, что большинство людей на этой территории являются жертвами масштабного исторического процесса, и лишь небольшая часть из них несет, безусловно, ответственность за действия чрезвычайной активности или чрезвычайной жестокости. Такая рамка примирения, наверное, возможна. Это покажет история», – резюмировал Морозов.

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