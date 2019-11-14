На Донетчине в ДТП пострадала женщина-пешеход (Фото)

В Мирнограде (Донецкая обл.) полиция расследует ДТП, в котором пострадала женщина-пешеход. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

По предварительным данным, женщина пересекала проезжую часть в неустановленном месте.

«Вчера, 13 ноября, в Мирноградское отделение полиции поступило сообщение от медиков о том, что на одной из улиц города произошло дорожное происшествие с пострадавшим. В ходе осмотра места происшествия полицейские установили, что 36-летний водитель автомобиля "Мерседес-Вито" совершил наезд на женщину, которая пересекала дорогу в неустановленном месте», – рассказали в полиции.

Пострадавшей оказалась 62-летняя местная жительница. Для оказания медицинской помощи ее госпитализировали в местную больницу.

Фото: пресс-служба полиции Донецкой области

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

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