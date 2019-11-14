На Донетчине разработали предложения к правительству и ВРУ, которые должны улучшить положение дел на госшахтах

В Донецкой области разработали предложения к правительству и Верховной Раде Украины, которые должны улучшить положение дел на государственных угледобывающих предприятиях. Об этом сегодня, 14 ноября, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

Так, глава области провел встречу с представителями государственных угледобывающих предприятий Донецкой области, где обсудили проблемы угольной отрасли. «Несмотря на то, что областная государственная администрация не имеет прямых рычагов влияния на отрасль, не устраняемся от решения проблем шахтеров. Выслушал предложения представителей шахтерских коллективов и профсоюзных комитетов, разработали предложения к правительству и Верховной Раде, которые должны улучшить положение дел на предприятиях», – написал Кириленко.

Как уточнили в пресс-службе ДонОВГА, главной проблемой в отрасли остаются задолженность по заработной плате и «отток кадров».

Председатель ДонОВГА добавил, что с сегодняшнего дня и до 27 декабря, Министерство энергетики и защиты окружающей среды проводить встречи с представителями украинских шахт, работающих на контролируемой территории, по результатам которых будет формироваться программа реформирования и развития отрасли.

Глава области напомнил, что сегодня была выплачена задолженность по заработной плате шахтерам. На Донетчину поступило 411,8 млн грн. Средства уже перечислены на лицевые счета работников. Так, по данным Кириленко:

ГП «Селидовуголь» уже использовало 77 млн ​​грн. При использовании остальных средств будет погашена задолженность за июнь, июль, август, сентябрь и оплачено около 30% зарплаты за октябрь.

ГП «Мирноградуголь» сегодня полностью погасит задолженность за август и сентябрь и оплачено 45% зарплаты за октябрь.

ГП «Торецкуголь» – погашена задолженность за август-сентябрь и сегодня оплачено 35% зарплаты за октябрь.

ГП «ШУ «Южнодонбасское № 1» – погашена задолженность за сентябрь и оплачено 65% зарплаты за октябрь.

«Нет в этом перечне только шахты имени Сургая – это единственная государственная шахта Донецкой области, которая вовремя платит зарплату своим работникам и не получает дотаций от государства», – отметил Кириленко.

Как сообщалось ранее, 13 ноября в Донецкой и Луганской областях начались акции протеста горняков.

Напомним, 31 октября парламентарии внесли изменения в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» – документом предусматривалось выделение 1 млрд грн для выплаты зарплаты шахтерам. Но средства к горнякам так и не поступили. 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект № 2283 с изменениями в государственный бюджет на 2019 год, согласно которым предусмотрено выделение 1 млрд грн на финансирование государственных шахт и выплату их работникам задолженности по зарплате.

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