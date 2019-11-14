Жилье для переселенцев-участников АТО/ООС: При МинВВОТ создана рабочая группа (Документ)

При Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины создана рабочая группа по вопросам обработки проблематики внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) из числа участников АТО и ООС как постоянный консультативно-совещательный орган. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.
Так, в рабочую группу вошли представители АТО-ВПЛ, руководство министерства и депутаты профильного комитета ВРУ. «Представители АТО-ВПЛ, которые, в частности, настаивали, что обеспечение ветеранов жильем, выехавших с временно оккупированной территории, возможно исключительно с помощью Постановления 280, согласились, что спектр инструментов значительно шире. Поэтому от протестов и беспокойств – к совместной работе! Рабочая группа совместно будет обрабатывать пути получения жилья АТО-ВПЛ», – говорится в сообщении.
По словам первого замглавы МинВВОТ Антона Колумбета, министерство не предлагает «пустые постановления и программы, не подкрепленные финансовыми возможностями государства». «Мы имеем ряд разработок, которые реально, а не на бумаге, могут способствовать получению жилья нашими ветеранами. Эти наработки мы и воплотим в жизнь, в частности благодаря сотрудничеству со всеми заинтересованными в этом процессе», – сказал он.
Фото: Facebook / Антон Колумбет
Как сообщалось ранее, представители украинского правительства и парламента договорились вместе работать над Государственной целевой программой по обеспечению жильем ветеранов и ВПЛ.
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