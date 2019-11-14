Мининфраструктуры планирует позаботиться о снижении на 30% аварийности на дорогах Украины, – Криклий

Министерство инфраструктуры Украины планирует позаботиться о снижении на 30% аварийности на украинских дорогах. Для этого в 2020 году финансирование программы безопасности будет увеличено в два раза – до 3,2 млрд грн. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, это позволит обеспечить создание и установку:

около 1 600 пешеходных переходов и освещения на 1 500 пешеходных переходах;

90 светофоров с табло, которые измеряют скорость движения перед въездом в населенные пункты, и 35 светофоров на нерегулируемых пешеходных переходах для дорог с интенсивным движением;

средства принудительного снижения скорости движения на 42 объектах;

440 объектов с разметкой со светоотражающим элементом;

270 развязок кольцевого типа;

31 амортизационный отбойник;

закупку 200 единиц специальной аварийно-спасательной техники для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Криклий уточнил, что для введения автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения для автомобильных дорог государственного значения предусмотрено более 300 комплексов.

«Чтобы сохранить человеческие жизни, Министерство инфраструктуры планирует запретить для перевозки пассажиров использование переоборудованных автобусов; транспортных средств, не оборудованных ремнями безопасности (кроме городских маршрутов) автобусов, а контроль за соблюдением рабочего времени водителями будут обеспечивать автоматические устройства. И, наконец, обновленная Укртрансбезопасности станет гарантом соблюдения правил пассажирских перевозок, а не источником чьих-то доходов», – подытожили в пресс-службе министерства.

Напомним, ранее Криклий заявил, что в Украине в 2020 году планируется восстановить 4 тыс. км дорог. Следующий шаг – качественные дороги к опорным школам и больниц в регионах.

Как сообщалось ранее, по словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, в Украине на зимний период достаточно ресурсов для борьбы со снегом на дорогах.

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