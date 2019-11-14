«На Каргилле движения нет»: Ситуация в пунктах пропуска днем 14 ноября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 14 ноября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Администратор»: «10:14. Горловка. Пешая очередь аж за туалетом».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«С»: «10:13. На "Каргилле" льгота почти до начала моста, основная на мосту. Пропускают очень плохо»;

Наталья: «10:16. Что на "Каргилле" по пешим?»;

Екатерина: «10:17. Много людей, пропускают медленно»;

Олеся: «10:18. Это сложно назвать движением, по 3 машины каждые 40 минут»;

Vital: «11:16. На "Каргилле" з****ца»;

«16760»: «11:50. "Каргилл" из Донецка, основная машин 5 на мосту, льгота чуть дальше спуска с моста, движения нет»;

Ольга: «12:04. На "Каргилле" в Донецк – льгота 25, обычная 45. Запускают через каждых 15 минут, с каждой очереди по 3 машины»;

Sergii: «13:20. На "Каргилле" в сторону Украины, льгота 60, основная до моста. Запускают по 3 машины»;

Ольга: «13:23. "Каргилл" в Украину: очередь до моста, в два ряда, льготы чуть меньше основной».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Abbyy»: «10:13. Еленовка в Донецк около 20 машин»;

«Максимум»: «11:05. Октябрь в 6:30 очередь за камышами. В 11:00 на проверку. Движение есть. На данный момент очередь заканчивается в Куликово»;

Александер: «11:29. Еленовка 110 основная, 30 льгота»;

Екатерина: «13:20. Еленовка машин 70-80, движение есть».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Серега: «11:58. Гнутово прошел за 15 минут. Стою в Октябре. Движение 5 машин за 20 минут».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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