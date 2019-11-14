На Луганщине выявили 12 нелегальных АЗС и АГЗС

В 2019 году налоговая милиция Луганской области разоблачила 12 нелегальных АЗС и АГЗС. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Луганской области.

«В текущем году подразделениями налоговой милиции Главного управления ГФС в Луганской области, в том числе привлеченных в состав сил и средств ООС, в рамках проведения операции "Акциз-2019" разоблачены 12 фактов незаконной деятельности автозаправочных и автогазозаправочных станций», – говорится в сообщении.

Так, установлено, что нарушители за наличный расчет осуществляли розничную торговлю топливом без предусмотренных законодательством Украины для осуществления указанного вида хозяйственной деятельности разрешительных документов, а также сертификатов качества и происхождения горючего.

По результатам проведенных мероприятий на нарушителей законодательства составлены протоколы по ч. 1 ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а также изъяты горюче-смазочные материалы и оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности, общей стоимостью более 6 млн грн. Материалы направлены в суд.

В пресс-службе уточнили, что нарушителям за несоблюдение порядка осуществления хозяйственной деятельности предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных в результате совершения этого административного правонарушения, или без таковой.

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