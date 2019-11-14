На Донбассе НВФ обстреляли район Новотошковки и Новомихайловки

На Донбассе незаконные вооруженные формирования (НВФ) с начала суток, 14 ноября, дважды обстреляли позиции Объединенных сил у Новотошковского (Луганская обл.) и Новомихайловки (Донецкая обл.). Потерь среди украинских военных нет. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

«По состоянию на 12:30 сегодня, 14 ноября, враг обстрелял позиции наших военных дважды», – отметил Праута.

По его словам, на Луганском направлении НВФ вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по опорным пунктам подразделений Объединенных сил, оборудованных неподалеку Новотошковского.

На Донецком направлении около 9:00 утра НВФ 20 минут обстреливали позиции наших войск из подствольных гранатометов и пулеметов крупного калибра вблизи Новомихайловки.

Он подчеркнул, что потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

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