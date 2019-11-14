Шахтерам госшахт продолжают выплачивать задолженность по зарплате, – Волынец

В Украине, в том числе Донецкой и Луганской областях, шахтерам государственных шахт продолжаются выплаты задолженности по заработной плате. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

«Я продолжаю получать информацию из регионов, из разных государственных предприятий о ходе процесса выплаты задолженности перед шахтерами», – написал Волынец.

Он отметил, что по информации государственных предприятий (ГП) в настоящее время зачислены средства на зарплату для:

ГП «Селидовуголь» – за август, сентябрь, октябрь (45%);

ГП «Мирноградуголь» – август, сентябрь, октябрь (45%);

ГП «Первомайскуголь» – июнь, июль, август, сентябрь, октябрь (15%);

ГП «Львовуголь» – август, сентябрь, октябрь (43%).

«ГП "Лисичанскуголь" – ждем подтвержденную информацию, ГП "Волыньуголь" – сообщают об отработке документов финансовым отделом», – уточнил Волынец.

Он добавил, что глобально, вопрос своевременной выплаты заработной платы горнякам остается открытым. «Выделенного миллиарда не хватит на то, чтобы закрыть весь долг по шахтерской зарплате за октябрь. Если государственные руководители не прислушаются к выдвинутым нами предложениям, уже через считанные недели актуализируется новая задолженность», – резюмировал Михаил Волынец.

Напомним, 31 октября парламентарии внесли изменения в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» – документом предусматривалось выделение 1 млрд грн для выплаты зарплаты шахтерам. Но средства к горнякам так и не поступили. 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписалпринятый Верховной Радой законопроект № 2283 с изменениями в государственный бюджет на 2019 год, согласно которым предусмотрено выделение 1 млрд грн на финансирование государственных шахт и выплату их работникам задолженности по зарплате.

Как сообщалось ранее, 13 ноября, в Донецкой и Луганской областях начались акции протеста горняков. Позже, в этот же день стало известно, что Государственная казначейская служба Украины начала перечисление средств для выплаты заработной платы и шахтеры должны получить средства на свои зарплатные счета.

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