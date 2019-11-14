Украина направила ноту Японии из-за участия команды «ДНР» в турнире по карате

Посольство Украины в Японии передало в Министерству иностранных дел Японии ноту в связи с участием в 9-м Кубке мира по каратэ «представителей» «ДНР». Турнир был проведен в Токио организацией «Всемирная федерация каратеномити» с 7 по 10 ноября. Об этом сообщается на странице в Facebook Посольства Украины в Японии.

«12 ноября 2019 года в информационном пространстве появились сообщения об участии "представителей" так называемой "ДНР" в "9-м кубке мира по каратэ", проведенного "всемирной федерацией каратеномити" в Токио 7-10 ноября 2019 года. В связи с этим в тот же день Посольство Украины приняло меры с целью выяснения достоверности соответствующего факта», – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время разговора с представителем секретариата этой организации подтвердился факт приглашения для участия в турнире спортивной команды, тренировочный клуб которой расположен на неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области.

«В рамках мероприятий дипломатического реагирования Посольство Украины привлекло внимание МИД Японии к указанному факту и передало японской стороне ноту с изложением соответствующей официальной позиции украинской стороны», – сказано в сообщении.

Как уточняется, Посольство Украины пока продолжает принимать меры по выяснению всех обстоятельств этого события. «Посольство Украины считает необходимым подчеркнуть, что с самого начала российской военной агрессии против Украины позиция Японии по безусловной поддержке суверенитета и территориальной целостности нашего государства является последовательной и неизменной, и поэтому обнародованные некоторыми СМИ спекуляции относительно возможного изменения этой позиции японского правительства не имеют никаких оснований», – добавили в посольстве.

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