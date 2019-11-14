Свою вину не признал: На Луганщине организатору «референдума» может грозить до 10 лет тюрьмы

На Луганщине предстанет перед судом «председатель избирательной комиссии» за участие в организации и проведении незаконного «референдума» 2014 года на территории Новопсковского района. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Так, житель села Новороссошь (Новопсковский р-н) обвиняется в организации и проведении «референдума» по поддержке «акта о государственной самостоятельности Луганской народной республики».

По данным следствия, в мае 2014 года мужчина добровольно возглавил «участковую избирательную комиссию» и вместе с другими лицами организовал и провел псевдореферендум на территории населенного пункта.

Уточняется, что мужчина получил «бюллетени» для голосования, списки избирателей и печати, а в дальнейшем передал их членам «комиссии». В день проведения «волеизъявления» обвиняемый распределил обязанности между «членами комиссии», контролировал и координировал их работу, раздавал «бюллетени» местным жителям в соответствии со списками избирателей. По завершению «референдума» мужчина передал результаты голосования в Новопсковский поселковый дом культуры.

«На основании собранных доказательств указанное лицо обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)», – сказано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что обвиняемый свою вину признавать отказался. На стадии досудебного расследования в отношении него избрана мера пресечения в виде залога.

Санкция ч. 2 ст. 110 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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