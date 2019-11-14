Разведение войск у Петровского: Стало известно, когда начнется демонтаж укреплений

Процесс демонтажа фортификационных сооружений и других объектов военного назначения с участка разведение сил и средств в районе населенных пунктов Петровское и Богдановка (Волновахский р-н, Донецкая обл.) должен завершиться 6 декабря. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщил начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) Андрей Агеев, передает «УНИАН».

В частности, он уточнил, что демонтаж фортификационных сооружений начнется после практической фазы разминирования территории. «Процесс демонтажа в Петровском начнется 21 ноября с 12:00 дня. Будет синхронный и зеркальный демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения», – сказал Агеев.

По словам начальника пресс-центра штаба ООС, демонтаж планируют завершить к 6 декабря. «И уже 6 декабря с 12:00 до 7 декабря 12:00 – информирование СММ ОБСЕ о выполнении указанных мероприятий на определенном участке отвода, организация и обеспечение взаимодействия с соответствующими структурными подразделениями операции Объединенных сил во время информирования СММ ОБСЕ, то есть мы информируем через МИД», – добавил Агеев.

Также он сказал, что 7 декабря с 12:00 должна начаться верификация представителями миссии ОБСЕ результатов разведения сил и средств. Верификация должна завершиться до 12:00 8 декабря. По словам Агеева, весь процесс практической фазы разведения и отвода сил, разминирования, демонтажа и верификации должен продлиться 30 дней.

Как сообщалось ранее, СММ ОБСЕ получила сообщения о завершении отвода сил и средств на участке разведения в районе Петровского.

Напомним, 9 ноября в 12:00 на участке разведения сил и средств в Петровском украинская сторона и представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР» запустили белые сигнальные ракеты в знак готовности приступить к разведению. После запуска зеленых ракет началась практическая часть мероприятий – отвод сил и средств за пределы участка разведения. Для наблюдения за процессом прибыли представители мониторинговой миссии ОБСЕ. На участке разведения сил и средств в районе Петровского были размещены дополнительные патрули СММ ОБСЕ. Практическая фаза разведения сил и средств сторон на участке № 3 Богдановка-Петровское завершилась 11 ноября в полдень. Украинской стороной выполнено перемещение личного состава и вооружения.

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