Разведение сил: Разминирование в районе Петровского завершится к 20 ноября

Разминирование в районе разведения сил у населенных пунктов Петровское и Богдановка (Волновахский р-н, Донецкая обл.) должно завершиться до 20 ноября. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщил начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) Андрей Агеев, передает «УНН».

По его словам, сегодня в 12:00 завершились первые сутки и начались вторые сутки разминирования на участке разведения №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское.

«За первые сутки было выявлено 6 взрывоопасных предметов. Также, обследована территория площадью 0,07 га. Разминирование продолжается и будет продолжаться еще до 6 суток. Разминирование должно завершиться до 20 ноября», – отметил Андрей Агеев.

Как сообщалось ранее, практическая фаза разведения сил и средств сторон на участке № 3 Богдановка-Петровское завершилась 11 ноября в полдень. Украинской стороной выполнено перемещение личного состава и вооружения.

Напомним, в соответствии с утвержденным планом разведения сил и средств, принятым 1 октября в Минске на заседании рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ), непосредственно на разминирование дается до 7 суток.

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