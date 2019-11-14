В «Л-ДНР» повышают уровень готовности НВФ к активным боевым действиям

На неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей активизируют меры по пополнению передовых «подразделений» незаконных вооруженных формирований (НВФ) боеприпасами. Об этом сегодня, 14 ноября, во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российско-оккупационных войск повышает уровень готовности к применению подразделений, соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации», – сказал Праута.

В частности, отметил он, проводятся мероприятия по проверке наличия материальных средств и уточняются потребности в их поставке при условии активизации боевых действий.

«Кроме того, противником активизирована меры по пополнению боекомплекта передовых подразделений боеприпасами для стрелкового оружия, артиллерийских систем и минометов», – добавил Праута.

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