Дело МН17: Следователи выступили с новым обращение к свидетелям

В рамках уголовного расследования катастрофы рейса MH17, который был сбит над Донетчиной, Объединенная следственная группа (JIT) выступила с новым обращением к свидетелям, передает «УНН» со ссылкой на данные, предоставленные JIT.

Так, Объединенная следственная группа собирает сведения о тех, кто отдавал приказы в военной и административной иерархической структуре, в результате которых удалось сбить авиалайнер рейса MH17 над Донецкой областью из зентиного ракетного комплекса (ЗРК) «БУК».

«В июне 2019 года Объединенная следственная группа JIT объявила, что расследование продолжается и по-прежнему будет сосредоточено на экипаже ЗРК "БУК"и других лицах, привлеченных к развертыванию этого оружия. В связи с признаками тесных связей между руководством "ДНР" и российскими чиновниками, возникают вопросы об их причастности к развертыванию ЗРК "БУК", из которого 17 июля 2014 года был сбит авиалайнер рейса MH17. Согласно ранее сделанным выводам следственной группы JIT, данный ЗРК "БУК" прибыл из 53-й зенитной ракетной бригады, подразделения российских вооруженных сил в Курске, Российской Федерации. JIT ищет свидетелей, которые могут предоставить дополнительную информацию о том, кто дал приказ о развертывании этого ЗРК "БУК"», – сказано в сообщении JIT.

Кроме того, следователи уточнили, что после предыдущего обращения к свидетелям в июне 2019 года им стало понятно, что руководство «Донецкой народной республики» поддерживало связь с представителями российской власти по вопросу военной поддержки на Донбассе.

«На основании дальнейшего расследования, в том числе свидетелей бывших членов "ДНР", можно сделать вывод, что влияние России не ограничивалось военной поддержкой. Это также может стать понятным из записей разговоров лидеров "ДНР" с высокопоставленными российскими чиновниками», – отмечается в заявлении Объединенной следственной группы.

Ранее сообщалось, что заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции, агент Украины по делу «Украина против Российской Федерации» Елена Зеркаль отметила, что ситуация вокруг МН17 также является частью иска, поданного Украиной против РФ в Международный суд ООН.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (под Снежным, Донецкая обл., сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия. Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

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