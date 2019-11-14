Пристайко пояснил свое заявления по выборам на неподконтрольном Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко дал разъяснения относительно своего заявления о том, что идеально было бы провести выборы по всей Украине на основе одного законодательства, включая неподконтрольный Донбасс. Но, вероятно, это не удастся сделать. Об этом глава МИД Украины заявил в интервью ВВС Україна.

«Меня неправильно поняли… Это была бы идеальная позиция, чтобы мы провели выборы по всей Украине на основе одного законодательства. Наверное, не удастся это сделать», – признался Пристайко.

Ранее Пристайко заявлял, что идеально было бы провести местные выборы на всей территории Украины, включая и ОРДЛО*. Очередные местные выборы на Украине должны состояться в октябре 2020 года.

Предыдущие договоренности по урегулированию конфликта на Донбассе подразумевали, что реинтеграция неподконтрольных Киеву районов на Донбассе будет происходить на основе закона об особом статусе этих территорий. Согласно формуле Штайнмайера, на применение которой согласился Киев, этот закон начнет действовать сразу после проведения признанных миссией ОБСЕ местных выборов на этих территориях. Выборы при этом должны пройти по украинскому законодательству.

Но ни готовой к применению редакции закона об особом статусе Донбасса, ни закона об особенностях проведения выборов на этих территориях еще нет.

Как уверяют представители украинской власти, подготовка этих документов еще не начата, так как их ключевые положения должны обсуждаться на переговорах нормандской четверки.

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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