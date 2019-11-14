Пострадавшие от военных действий: За месяц к правозащитникам УХСПЧ обратились более 300 раз

В октябре этого года за правовой помощью в общественные приемные Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) обратились более 300 раз. Больше всего люди, пострадавшие в результате агрессии России, в том числе переселенцы, обращались по вопросам социального обеспечения и проблемам, связанным с аннексией Крыма. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщается на странице УХСПЧ в Facebook.

Так, в приемные УХСПЧ в октябре обратились 336 раз.

По данным правозащитников, чаще всего люди обращались за юридической консудьтацией – 45,2%. Среди всех обратившихся 66% составляют женщины.

Чаще всего граждан интересовали вопросы решения проблем, связанных с аннексией Крыма – 16,4%, а также вопросы социального обеспечения – 13,7% от всех обращений.

Кроме того, почти четверть обратившихся из Киевской области – 24,7%.

Правозащитники напомнили, что переселенцы и другие лица, пострадавшие от вооруженного конфликта могут получить бесплатную консультацию в любой из приемных УХСПЧ. «Общаться можно разными способами – при встрече, по телефону или по переписке, в том числе и электронной. Все контакты есть на сайте: https://helsinki.org.ua/advice-centres/», – отметили правозащитники.

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