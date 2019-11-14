В Мариуполе увеличат количество пунктов обогрева

В Мариуполе идет подготовка по оборудованию пунктов обогрева, предусмотренных для социально незащищенных групп населения и жителей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«Решено увеличить количество круглосуточных пунктов во всех районах города. Пункты помогут предупредить случаи переохлаждения жителей города», – говорится в сообщении.

Также, по информации горсовета, в этом году департаментом социальной защиты населения предусмотрено финансирование в размере 64,8 тыс. грн: на эту сумму будут закуплены продукты для организации горячего питания в волонтерских пунктах.

Всем гражданам, обратившимся в пункты обогрева, предоставляют социальные услуги. В городе созданы «банки» одежды для бездомных и малообеспеченных жителей города.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области развернуто 247 пунктов обогрева. Кроме того, функционируют 40 банков одежды и 16 пунктов раздачи горячей пищи.

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